SERIE C: Inglese inserito nella Top 11 di TuttoC

C’è anche Roberto Inglese nella Top 11 settimanale stilata da TuttoC.com. L’attaccante è andato a segno per la sesta volta in questo campionato con la maglia del Catania, contribuendo alla vittoria ai danni del Trapani. “Spaccata da pochi passi per riportare gli etnei in vantaggio e indirizzare il derby sulla strada di Catania. Non poteva che essere lui, determinante a questi livelli, a far tornare il sorriso a squadra e allenatore dopo un mese e mezzo di inspiegabile involuzione generale”, si legge nell’articolo di Luca Esposito.

La Top 11 della 15a Giornata del girone C di Serie C, nel dettaglio, comprende i seguenti giocatori (4-3-1-2): Vilardi (Casertana); Todisco (Sorrento), Bacchetti (Casertana), Parodi (Foggia), Loreto (Cavese); Franco (AZ Picerno), Viviani (Benevento), Silva (Crotone); D’Ausilio (Avellino); Gomez (Crotone), Inglese (Catania). Allenatore: Emilio Longo (Crotone).

