EX ROSSAZZURRI – Leonardi: “Toscano grande uomo e professionista. Reintregro Chiricò? Il mio pensiero. Catania ad Avellino per vincere”

Riportiamo le dichiarazioni più significative rilasciate alla trasmissione Spazio Sport Live, sul canale 242 del digitale terrestre, dal catanese Nino Leonardi, ex terzino rossazzurro:

“Toscano è un mio amico, grande uomo e professionista. Sa leggere le partite, sa intuire, modificare lo schema tattico, conosce la categoria, gli ambienti, i campi, deve avere giustamente la squadra al completo a disposizione per lavorare nelle condizioni migliori”.

“Possibile reintegro di Chiricò? Bisogna vedere come sta fisicamente e se nel gioco di Toscano è effettivamente funzionale per caratteristiche tecnico-tattiche, come lavorerebbe nell’attuale contesto di gruppo rossazzurro. Toscano lavora molto sulla testa dei giocatori. Lui guarda prima l’uomo, il carattere, il temperamento, il comportamento, come i calciatori si relazionano col gruppo”.

“Non c’è dubbio che il livello qualitativo si è abbassato rispetto al passato, ma in questa categoria serve anche gente di gamba, forza, resistenza per sopperire alla mancanza di tecnica. Il calcio è fatto di strumenti che vanno dalla tecnica alla determinazione, alla forza fisica. Il Catania ha un nome, una immagine, una credibilità, una storia, deve andare in un campo come Avellino per vincere. Sono sicuro che Mimmo Toscano traferisce questa idea alla squadra. Ho avuto modo di parlare con lui, si sente coinvolto, crede nel progetto Catania. Ha pianificato tutto”.

“Allenamenti del Catania al Cibalino? L’ho visto rizollato, le misure sono purtroppo strette, piccole per una squadra come il Catania, che dovrebbe invece allenarsi sfruttando la larghezza, l’ampiezza del campo. Sono anche convinto che il Cibalino influisca sugli infortuni”.

