VERSO AVELLINO-CATANIA: quando gli etnei andarono in B per illecito degli irpini nel ’49

Precedente storico che fa riferimento al 29 giugno 1949: sul campo l’Avellino – prossimo avversario del Catania – vinse lo spareggio coi rossazzurri. Rete di Camillo Fabbri nel finale all’Arena di Milano. La società del presidente Lorenzo Fazio, tuttavia, presentò ricorso per un caso di corruzione nei confronti dei biancoverdi.

Nello specifico Staffieri, giocatore avellinese in disaccordo con la società, aveva denunciato i dirigenti campani di una serie di illeciti commessi nei confronti dello Stabia, a cui promisero un premio per battere il Catania e successivamente perdere con gli irpini durante il campionato. Il Catania reperì le prove necessarie, partì l’inchiesta e dopo vari giudizi si arrivò a quello della Commissione d’Appello Federale, la quale sentenziò la promozione in Serie B del Catania dopo nove anni, l’ultimo posto dell’Avellino, retrocedendolo, e la radiazione dell’allenatore dello Stabia Roberto Di Martino.

