SERIE C – Vigorito (pres. Benevento): “Non compriamo figurine, investire sui giovani è la strada giusta”

Benevento attualmente in testa alla classifica grazie al contributo di tanti giovani promettenti cresciuti nel vivaio giallorosso. Oreste Vigorito, presidente del club, ai microfoni di Antenna Sud sottolinea l’importanza di adottare tale politica soprattutto in terza serie:

“E’ stata una scelta voluta, quella di puntare sui giovani. Abbiamo in porta il 2007 Nunziante, Perlingieri è rientrato dalla Nazionale Under 20, giocando. Prisco era in panchina. Cito Viscardi, Sena che l’anno scorso è stato il miglior terzino della quarta serie nel Siracusa e possiede grandi prospettive. Tanti ragazzi del nostro vivaio sono elementi di valore che stanno maturando. Gli auguro di produrre buoni frutti per noi, e a loro di fare delle grandi carriere. Abbiamo deciso di non comprare più le figurine, decidendo di valorizzare i nostri giocatori. Finora i risultati ci stanno dando ragione e continueremo su questa strada, investendo sui giovani”.

“Il calcio sta cambiando ed è sotto gli occhi di tutti. Stanno arrivando fondi esteri, miliardari, multinazionali. Anche chi ha possibilità patrimoniali per investire si trova a dover combattere con degli autentici colossi. Io ritengo che la vera missione della C sia quella di preparare i giovani a farli diventare uomini. E’ l’unico modo per poter contrastare queste nuove proprietà che stanno rendendo internazionale il nostro calcio, facendo perdere le radici del calcio italiano stesso”.

