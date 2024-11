GIUDICE SPORTIVO: inibito il presidente del Trapani, Tribuzzi salta il Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha sanzionato il presidente del Trapani Valerio Antonini con una inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 25 novembre 2024. Questo perchè, in occasione della gara persa dai granata a Catania, ha tenuto “una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)”. In vista di Avellino-Catania, invece, si segnala la squalifica per due giornate inflitta al centrocampista biancoverde Alessio Tribuzzi ed al preparatore dei portieri irpino Pasquale Visconti.

