VERSO AVELLINO-CATANIA: Toscano e Rocca tra gli ex dell’incontro

Da Michele Fini a Giuseppe Mascara, passando per Ciro Polito, Gennaro Iezzo e Antonio Criniti, proseguendo con Marco Onorati, Pietro Terracciano, Massimo Drago, Andrea Carnevale, Francesco Millesi e Marco Piga, oppure tecnici come Stefano Colantuono, Walter Novellino, Attilio Tesser (ex difensore del Catania), Dario Marcolin e Piero Braglia. Sono solo alcuni degli ex più rappresentativi del passato di Catania e Avellino. Mister Domenico Toscano, Francesco Di Tacchio, Michele Rocca e Ramzi Aya rappresentano, invece, gli ex attuali delle due squadre.

Toscano ha guidato l’Avellino nel 2016: il 4 giugno divenne allenatore biancoverde nella serie cadetta. Il successivo 26 novembre, a causa dei deludenti risultati, fu esonerato: l’avventura si concluse con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte in 17 gare ufficiali.

Di Tacchio, mediano di 34 anni attualmente infortunato, ha militato tra le fila degli irpini nella stagione 2017/18 facendo registrare 41 apparizioni condite da 1 gol e 2 assist in Serie B. Al termine della stagione, come conseguenza della crisi finanziaria della società, l’Avellino è fallito, costretto a ripartire dalla massima divisione dilettantistica.

Rocca, centrocampista classe 1996, ha vissuto la prima parte dello scorso campionato ai piedi dell’Etna, venendo ceduto ai biancoverdi nel mercato di gennaio: per lui, ad oggi, 26 gare indossando la casacca dell’Avellino ed 1 gol messo a segno proprio contro il Catania (in rossazzurro 17 presenze e 1 assist).

Il centrale difensivo classe 1990 Aya, infine, frenato anche da problemi fisici, ad Avellino ha incontrato non poche difficoltà. Fuori dal progetto tecnico biancoverde, conserva un felice ricordo dell’esperienza catanese biennale (2017/2018, 2018/19) avendo totalizzato sotto il vulcano 83 presenze, 2 gol e 3 assist andando vicino alla promozione in cadetteria.

