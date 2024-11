GRAN GALA’ DEL CALCIO: premio per Di Gennaro, “Miglior Difensore Girone B 2023/24”

Al via a Latina il Gran Galà Calcio del Calcio Italiano riservato ai migliori atleti e alle figure professionali che si sono messe più in evidenza nella stagione calcistica 2023/2024. Tra i premiati in occasione della tredicesima edizione della manifestazione non solo l’attuale tecnico rossazzurro Domenico Toscano, come riportato ieri. Spicca anche il difensore ora in forza al Catania, Matteo Di Gennaro: per lui, riconoscimento come “Miglior Difensore Girone B 2023/24”.

Di Gennaro ha concluso lo scorso campionato di Serie C al terzo posto, rappresentando la Carrarese. Marmiferi che si sono aggiudicati i playoff battendo in finale il Vicenza. Il calciatore classe 1994 nativo di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) ha totalizzato 38 presenze condite da 4 reti e un assist. Il centrale difensivo marchigiano ha conquistato finora tre promozioni dalla C alla B. Precedentemente con Feralpisalò (primo posto nel girone B di Serie C 2022/23) e Alessandria (playoff vinti nel 2020/21).

