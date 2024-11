QUI CATANIA: infermeria, si punta a recuperare qualche elemento in vista di Avellino

Archiviato il successo nel derby siciliano con il Trapani, il Catania si appresta a vivere una nuova settimana intensa. In preparazione della difficile trasferta di Avellino, l’auspicio è di avere a disposizione del gruppo qualcuno degli elementi attualmente infortunati.

Gli esami strumentali effettuati giovedì sera non hanno suggerito allo staff tecnico rossazzurro l’inserimento nella lista dei convocati di Luperini, Lunetta e Ierardi. La situazione va monitorata nei prossimi giorni, ma l’impressione ricavata è che, se non tutti e tre, alcuni di loro possano tornare disponibili per il confronto di sabato pomeriggio.

Massima cautela su De Rose per il timore di una ricaduta. Il centrocampista vuole fortemente rientrare, il peggio è alle spalle, sensazioni positive affinchè torni abile ed arruolabile. Da verificare le condizioni di Celli. Progressi evidenziati da Sturaro, c’è ancora da attendere ma giovedì scorso ha effettuato il riscaldamento con il gruppo, per la prima volta dopo l’infortunio. Segnali incoraggianti sulla via del recupero.

