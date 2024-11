SPORT CATANESE – Futsal: Meta Catania, un buon primo tempo non basta. Vince il Cartagena

Cede il passo la Meta Catania alla sua prima uscita all’Elite Round della Champions League contro i padroni di casa del Cartagena, vittoriosi con un rotondo 8-1. Cartagena che al primo affondo passa in vantaggio con la rete di Pablo Ramirez. Rossazzurri però in partita sfiorando con Turmena e Dian Luka la rete del pareggio, fino alla stoccata di Michele Podda per il meritato 1-1. All’improvviso ancora spietata e cinica la formazione di casa, con una botta terrificante e rete del 2-1 di Dario Gil. I rossazzurri tornano a rendersi pericolosi con Turmena, Podda e Dian Luka ma il portiere del Cartagena evita il 2-2.

Nella ripresa cresce notevolmente la squadra spagnola. Dopo soli novanta secondi Pablo Ramirez cala il tris. I ragazzi di Juanra accusava il colpo e dopo tre minuti subiscono la quarta rete con Francisco Cortes. Stavolta la Meta Catania non riesce a reagire e incassa il tiro libero del 5-1. Reazione a dieci dalla fine, gol sfiorato da Turmena e Michele Podda trova purtroppo il corpo di un giocatore del Cartagena sulla linea. Sul massimo sforzo etneo gli spagnoli siglano la sesta e settima rete. I rossazzurri devono ripartire dal grande primo tempo. Prossimo impegno contro i rumeni del Galati, oggi alle 17:30.

Meta Catania – Cartagena Costa Calida 1-8 (1-2)

Meta Catania: 18 Joao Carlos 6 Giovanni Pulvirenti 7 Dian Luka 14 Bocão 22 Carmelo Musumeci.

Subentrati: 28 Pedro Siqueira S 2 Michele Podda 3 Anas El-Ayyane S Maurizio Silvestri 8 Mario Salamone 10 Attlio Arillo 17 Luis Turmena 21 Gabriel Pina 27 Anderson Zói. All. Coach Juanra

Cartagena Costa Calida: 1 Chemi Tomaz Braga 8 9 Pablo Ramirez 17 Gon Castejon 23 Dario Gil

Subentrati: 22 Chispi 7 Jhonatan Linhares 10 Francisco Cortés 11 Waltinho 13 Mellado 14 Gabriel Motta 19 Jesus lzquierdo 20 Muhammad Osamanmusa 93 Souheil Mouhoudine. All. Eduardo Sao Thiago Lentz

Marcatori: Pablo Ramirez al 1’33″ p.t., Podda al 8’46’ p.t.”, Dario Gil al 11’04’ p.t. – Pablo Ramirez al 21’44”, Francisco Cortes 23’44”, 29’30” e Waltinho al 34’02, Osamanmusa al 39’

