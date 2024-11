LA SICILIA – Di Tacchio: “Tra poco rientro”

Martedì sera è maturata una sconfitta sonora per un Catania largamente formato baby. “La buona notizia per il Catania la dà direttamente il centrocampista infortunato di lungo corso, Francesco Di Tacchio, a fine primo tempo al bar dello stadio: «Tra poco rientro, sto bene». Queste le parole a La Sicilia del centrocampista pugliese classe 1990 che, dopo avere convinto nelle prime giornate di campionato rivelandosi fondamentale nell’economia del gioco di Toscano, è stato costretto a saltare le successive partite. L’ultima apparizione in rossazzurro di Di Tacchio risale al 7 settembre 2024, quando al 38′ del primo tempo fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco a Biella, in occasione del confronto esterno con la Juventus Next Gen.

