LA SICILIA – Castellini: “Segnali positivi in campionato. Con la Cavese partita importante”

Ai microfoni de La Sicilia, in aggiunta alle dichiarazioni diffuse ieri, il difensore e capitano rossazzurro Alessio Castellini sottolinea l’importanza di guardare avanti in campionato, confermando i progressi evidenziati nelle ultime giornate:

“Tutti i giocatori rappresentano Catania e il Catania. Il capitano un pò di più per responsabilità e compiti che si ricevono al momento in cui si indossa la fascia. In questa squadra c’è un gruppo formato da giocatori di valore che lavorano per fare sempre meglio. In campionato ci stiamo riprendendo, gli ultimi segnali sono stati positivi. Dimentichiamo il momento relativo alla Coppa Italia e guardiamo avanti perchè la stagione non si ferma e prevede una partita importante come quella contro la Cavese”.

“Nelle ultime giornate di campionato la squadra è tornata a offrire uno standard di rendimento importante. Dobbiamo e possiamo migliorare sempre di più. Nel gruppo si parla spesso tra noi in modo costruttivo. Il confronto è sempre utile. Siamo sulla strada per fare adattare i nuovi arrivati al clima di questa città e alle ambizioni della piazza e della società”.

