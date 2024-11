LA SICILIA: “Catania, la Cavese per archiviare una serata negativa. Gara che può segnare il rilancio definitivo in campionato”

“La partita contro la Cavese potrebbe segnare il definitivo rilancio del Catania in campionato. Il successo interno ai danni del Trapani di una dozzina di giorni fa, il 2-2 ad Avellino sfiorando un clamoroso successo esterno nonostante una rosa ridottissima di giocatori, hanno dato alla squadra uno slancio in più in vista della fine del girone d’andata”, riporta La Sicilia.

“L’episodio vissuto in Coppa Italia, sempre contro il Trapani, ha lasciato strascichi polemici evidentissimi tra i sostenitori, ma in casa rossazzurra si pensa alla gara contro i campani per mettere in archivio una serata tutt’altro che positiva”, si legge. Si riparte dai soliti dubbi di formazione, con riferimento alle numerose defezioni, ma “lo stesso Toscano ha sempre rigato dritto per la propria strada senza rifugiarsi in discorsi che potrebbero sembrare alibi”.

“Alla fine della partita si attenderà il giusto: fischi o applausi. Dipenderà dalla prova, soprattutto dal risultato che in questa fase delicata è fondamentale. Quando poi il Catania riuscirà a recuperare tutti quanti potrà esprimere il potenziale assoluto. In questi frangenti è necessario non perdere contatto con le prime posizioni, sperando che le battistrada possano rallentare”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

