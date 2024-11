LA SICILIA – Castellini: “Archiviamo il ko in Coppa Italia, testa al campionato”

Ospite di ‘Melior de cinere cunto’, il podcast di Gianpaolo Pasqualino, il difensore rossazzurro Alessio Castellini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riporta La Sicilia: “Il ko in Coppa Italia deve essere messo in archivio, sono state operate delle scelte, pensiamo al campionato per continuare a raccogliere risultati sempre più importanti. Abbiamo intrapreso una strada migliore (riferendosi al successo in Serie C sul Trapani e al 2-2 di Avellino) e bisogna continuare a crescere eliminando gli errori e tornando a vincere contro la Cavese”.

