LA SICILIA: “Catania, il campionato non aspetta. Servono risultati in rapida successione”

“Dopo le due prestazioni in campionato i rossazzurri hanno ripreso quota. Oggi tutti dovranno dare un seguito anche in fatto di realizzazioni per avanzare in classifica”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Cavese. “Il campionato non aspetterà altro tempo e servono risultati positivi in rapida successione”, evidenzia il quotidiano sottolineando l’importanza di tenere alta la concentrazione “senza lasciare spazio a pause”.

Il confronto di oggi dovrà servire alla squadra di casa anche “per cancellare le cattive sensazioni lasciate da una eliminazione in Coppa maturata per una scelta precisa di società e staff”. Eliminazione che “il pubblico (specie quello pagante) non ha gradito, ma ancora una volta ieri il tecnico Toscano ha spiegato come lanciare i giovani e tutti insieme sia stata una scelta voluta per comprendere quale sarà la strada della valorizzazione dei ragazzi e su chi affidarsi”.

Nelle prossime ore il Catania affronterà una Cavese che tenta “il colpo della vita” al ‘Massimino. L’impatto promesso dal Catania “sarà tutto impegno e corsa. Ma servono pure lucidità ed errori pari a zero. Insomma una gara perfetta per il livello della Serie C e per elevare le proprie ambizioni approfittando di una spinta che, in una sfida non certo di cartello, 16mila spettatori assicureranno comunque”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

