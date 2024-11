VERSO CATANIA-CAVESE: non solo Maffei. Anche Fornito e Logiudice ritrovano i colori rossazzurri

Detto di Mattia Maffei, il cui cartellino è ancora di proprietà del Catania che lo ha ceduto in prestito alla Cavese, tra le fila dei metelliani si registrano altri ritorni allo stadio “Angelo Massimino” da avversari. Vedi il 30enne centrocampista Giuseppe Fornito, autore di 3 gol in 41 partite giocate in terza serie nelle stagioni 2016/17, 2017/18 e 2019/20.

Quattro anni fa lasciò Catania con rammarico, come disse allora il procuratore ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com: “Il ragazzo ha lasciato una piazza importante e questo rappresenta per lui un grande rammarico. Auspicava tanto di fare bene in Sicilia, non ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità. E’ un cruccio che si porta dietro purtroppo, ma ci sono stati degli eventi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Lui tiene molto alla piazza etnea, considera Catania come una seconda casa, una famiglia. E’ stata un’esperienza importante a livello umano e calcistico”.

Sfida da ex Catania, inoltre, per il Direttore Sportivo della Cavese Pasquale Logiudice, che fu operativo alle pendici dell’Etna nelle vesti di osservatore, ai tempi della gestione Pulvirenti in Serie A, prima di trasferirsi alla Fidelis Andria nel 2012.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***