LA SICILIA: “Rimedi? I risultati, subito. E a gennaio rinforzi mirati”

Periodo delicato in casa Catania. C’è da registrare “la critica anche scomposta di una parte di sportivi”, via social, all’indirizzo dell’allenatore Domenico Toscano. “Che noi facciamo invece salvo perchè ha dovuto lavorare in estate con quasi 40 atleti, buona parte dei quali erano in partenza. Le punte sono arrivate dopo la Coppa Italia Vip. Si sono infortunati tutti e tre i centrocampisti, gli attaccanti hanno fatto rodaggio direttamente in campo”, riporta La Sicilia.

“Dati di fanno che non giustificano, tuttavia, la lentezza con cui questa squadra manovra e non arriva al gol. Quattro appena quelli segnati in casa. Altro che promozione, questi sono dati da lotta per la salvezza. Ecco perchè Faggiano è uscito allo scoperto dichiarando che il Catania non può solo lottare, ma deve vincere”, si legge nel quotidiano.

“Rimedi? I risultati, subito. Solo così si potrà ricucire in parte il rapporto con il pubblico. Poi, a gennaio, rinforzi mirati e non la dozzina di nomi collezionati come se fossero stati presi sfogliando l’elenco telefonico la scorsa stagione”. Infine Pelligra “più che promettere faccia in modo di dare segni concreti e tangibili del suo amore per la città”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

