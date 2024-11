LA SICILIA: “Toscano sta reggendo il confronto con la città”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia alcuni aspetti significativi dopo il derby siciliano Catania-Trapani. Tra questi, la gestione delle difficoltà da parte del tecnico Mimmo Toscano. L’ex allenatore del Cesena “non s’appella alle sei assenze, schiera Gega a sinistra in difesa contro ogni pregiudizio, dà fiducia a Stoppa dal primo istante nel ruolo di trequartista. Mosse limitate visto il numero esiguo di cambi, ma azzeccatissime”, si legge.

“Non c’erano altri margini di manovra per l’allenatore che sta reggendo il confronto con una città che si fida di lui e va a sostegno. Ci sono state anche critiche aspre, ma quelle non mancano mai. Fanno parte del gioco e del libero pensiero, per carità. Ma la partita amministrata dalla panchina, venerdì sera, dà una prova ulteriore della professionalità, della personalità, del bagaglio tecnico che Toscano ha portato con sè a Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***