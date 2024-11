LA SICILIA: “Quell’abbraccio tra Faggiano e Inglese, attaccante che tanti avevano riposto nel dimenticatoio”

Tra gli aspetti significativi del match Catania-Trapani, a parte la capacità di gestire le difficoltà di mister Toscano, il quotidiano La Sicilia fa riferimento alla presenza quasi costante di 17/18mila spettatori, “roba che fa puntualmente impallidire la Serie A”, ed all’abbraccio tra Inglese e il ds Faggiano: “Felicità, liberazione, amicizia, riconoscenza, carica per un cammino da continuare e tanto altro ancora”, si legge.

Evidenziando come Faggiano, “nel momento in cui il Catania aveva bloccato il mercato estivo per un mese, ha portato in Sicilia un attaccante che tanti avevano riposto nel dimenticatoio”. Ai più “sembrava davvero un salto nel buio”, il dirigente degli etnei pian pianino “lavorava per portare in rossazzurro il giocatore che nel Chievo in tre stagioni vissute in Serie A aveva segnato 25 gol e poi nel Parma, voluto dallo stesso Faggiano, aveva confermato numeri e qualità”.

A Catania Inglese “è arrivato quando il campionato era praticamente iniziato. E ha dovuto trovare tempi di gioco con i compagni e la migliore condizione fisica direttamente in partita”. I numeri attuali “lo stanno riportando al centro dell’attenzione nazionale”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Adesso “tutti guardano al Catania chiedendosi come abbia fatto la dirigenza ad assicurarsi un giocatore che in C è davvero sprecato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***