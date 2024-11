L’EDITORIALE | Vittoria meritata, piedi per terra. Guardando anche all’extra campo

Ripartire dalla grinta vista in campo contro il Trapani in una partita che valeva calcisticamente tanto, ma restando con i piedi per terra: i problemi strutturali di questa squadra esistono ancora e bisognerà farci i conti, almeno fino al recupero dei calciatori infortunati e in vista del mercato.

Era necessario uscire dal rettangolo di gioco del Massimino con tre punti in tasca davanti al proprio pubblico e così è stato dopo il 2-1 maturato venerdì sera. Resta comunque fondamentale essere razionali davanti all’evidenza di una squadra che presenta limiti e distante – al momento – dalla vetta della classifica. Il Trapani è stato un avversario temibile a sprazzi, anche molto disordinato e disorientato tra difesa e centrocampo. La vittoria rossazzurra, meritata, catapulta gli etnei verso il prossimo incontro esterno con l’Avellino, avversario playoff della scorsa stagione.

Mentre sul rettangolo verde abbiamo visto la prova d’orgoglio di calciatori come Stoppa, trascinatore da trequartista nei momenti più importanti della sfida e di Inglese, ma anche del giovane Gega e di capitan Castellini, sul fronte societario si attendono risposte in merito a investimenti su strutture e campagna di rafforzamento della squadra, per dar seguito alle promesse e ai programmi evidenziati ormai tre stagioni fa.

Toscano con soli 19 uomini a disposizione (tra cui alcuni primavera) è riuscito a tirare fuori il massimo da ciascuno, chiedendo un impegno straordinario per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il campo resta un contorno importantissimo, ma davvero adesso è indispensabile che oltre al campo si guardi anche all’extra, per dare un valore complessivo all’operato di questa proprietà e della sua dirigenza quotidianamente impegnata a rendere grande il Catania per la città di Catania.

Ora più che mai le parole non possono evaporare e restare fini a se stesse, ma devono essere suffragate da fatti tangibili. Centro sportivo, promozione in cadetteria e recupero dei cimeli immateriali della storia del club prima del fallimento. Passa inevitabilmente da questi passaggi la risposta più importante che la tifoseria sta aspettando.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***