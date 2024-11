PEPPE DI STEFANO: “Avellino-Catania? Per chi perde sarà una brutta botta. Etnei non hanno ancora trovato vera identità”

Queste le impressioni del noto giornalista catanese di Sky Sport Peppe Di Stefano ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Il Pomeriggio da Supereroi’ in vista di Avellino-Catania:

“È la partita che ho preventivato tra le pretendenti del campionato, poi si è inserito il Benevento. L’Avellino è partito male ma adesso è in ripresa. Idem il Catania che in queste settimane ha perso diversi elementi, come Di Tacchio che è un’assenza pesantissima. È venuto a mancare Sturaro e De Rose. Toscano si è ritrovato senza calciatori cardine per il centrocampo. Sono convinto che è ancora troppo presto per dare giudizio. È comunque una partita importante: chi vince ne esce bene dal punto di vista mentale e della classifica. Per chi perde sarà una brutta botta”.

“Senza Di Tacchio, De Rose e Sturato manca qualcosa. In casa la partita la fa il Catania, questione diversa fuori casa. Bisogna badare a non perdere. Il 3-5-2? E’ una buona soluzione ma non so se Toscano ha voglia di snaturarsi. Il Catania non gioca mai con la stessa squadra, non ha ancora trovato la formula. Ci sono delle certezze come Roberto Inglese, ma anche tante rotazioni. Non c’è ancora la vera identità. Ma a volte sono le partite grandi a fare la differenza, a permettere di trovare la giusta identità. Per vincere il campionato bisogna passare da partite di questo tipo”.

