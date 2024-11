LA VECCHIA: “Catania, continuità arma fondamentale. Con voglia, costanza e spirito di sacrificio i risultati arrivano”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Contro il Trapani ho visto un buon Catania. Il risultato è anche striminzito per quel che si è visto sul campo, due reti di scarto ci stavano tutte. Forse questa è la cosa che si deve ancora migliorare, si sono sciupate troppe occasioni da rete ancora una volta. Si deve concretizzare di più. Speriamo che sia la prima di una lunga serie di vittorie e che non ci siano più intoppi, perchè quando la squadra gioca con volontà, applicazione, costanza e spirito di sacrificio i risultati li ottiene. Tutte caratteristiche che in altre gare sono mancate. Vittoria strameritata, il Catania ha dimostrato di essere più forte del Trapani, che secondo me non arriverà oltre il settimo posto in classifica”.

“Playoff? Il campionato è ancora parecchio lungo. Ci saranno momenti di crisi per tutti. L’Avellino sembrava lanciatissimo, eppure ha fatto due punti nelle ultime tre gare, ci sono alti e bassi per tutte le squadre. Il Catania, a mio avviso, non deve guardare la classifica in questo momento ma andare avanti per la propria strada. Continuo a sostenere che il campionato si vince soprattutto nelle gare casalinghe. Rimpiango i 5 punti butttati tra Messina e Latina, bisogna recuperarli. E’ importante per il Catania fare anche punti fuori casa. Ad Avellino io firmerei anche per il pari ed il risultato in Campania passerà dalla prestazione della difesa. Ora l’Avellino è a pieno regime ma ha perso in casa col Taranto, incredibile. In questa Serie C pazza tutte possono perdere con tutti. Dove non si può vincere, va bene anche accontentarsi di un punto in trasferta. La continuità sarà l’arma fondamentale alla fine. Si dovranno aspettare le ultime 8 gare per decidere il campionato“.

“Toscano? Non lo scopro io, la sua carriera parla per lui. Mi è sempre piaciuto come allenatore ed i risultati li ha ottenuti. Non dimentichiamo che il Catania deve ancora recuperare Lunetta che soprattutto nella prima parte di stagione ha evidenziato dei grossi numeri. E deve recuperare fisicamente, perchè mi sembrano un pò giù, Anastasio e Guglielmotti, quest’ultimo sembra il fratello gemello della prima gara. Non ha giocato male, ma non è il Guglielmotti che conosciamo”.

