SABATINO (Trapani): “A Catania troveremo ambiente difficile. Cerchiamo un filotto di vittorie”

Così il difensore del Trapani Sergio Sabatino, ai microfoni di Telesud, in vista del confronto esterno con il Catania:

“Siamo consapevoli di aver perso dei punti in maniera stupida e banale ma il campionato è lungo e possiamo recuperare il terreno perduto. Speriamo di fare un filotto di vittorie e consacrarci nelle posizioni alte della classifica. Venerdì è un derby. E il derby ha un sapore particolare sia per noi che per loro. E’ una partita che porta sempre tre punti, noi vogliamo vincere e abbiamo un gruppo che vuole fare la storia anche in un campionato sicuramente più difficile rispetto alla scorsa stagione in Serie D”.

“E’ importante per noi arrivare all’appuntamento col Catania dopo una vittoria, con entusiasmo, ma troveremo una squadra che ha perso in malo modo a Crotone, in un ambiente difficile. Dovremo isolarci da tutto questo e pensare a fare la nostra partita. Il Catania è una squadra importante, costruita per lottare per la vittoria del campionato. Squadra forte, allenata da un tecnico che ha vinto diversi campionati. Bisogna affrontarli nel modo giusto. Giochiamo anche in uno stadio importante. Queste squadre vanno attenzionate di più. Vogliamo arrivare allo scontro diretto col Benevento cercando di rosicchiare qualche punto”.

