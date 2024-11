VERSO CATANIA-TRAPANI: Aronica, quanti incroci da calciatore con gli etnei. L’ultima volta vestì la maglia rosanero

Dici Salvatore Aronica ed il ricordo va alle tante partite disputate da avversario contro il Catania, prima che intraprendesse la carriera da allenatore. I rossazzurri sono la quinta squadra più spesso affrontata nelle vesti di giocatore dopo Palermo, Siena, Cagliari e Inter. Aronica, oggi al timone del Trapani, ha sfidato il Catania vestendo le maglie di Crotone, Messina Peloro, Ascoli, Reggina, Napoli e Palermo in tutte le serie professionistiche con un bilancio in sostanziale equilibrio: 6 vittorie, 6 pareggi e 5 risultati favorevoli ai rossazzurri.

Cinque derby siciliani giocati da Aronica, ultimo dei quali il 21 aprile 2013: al “Massimino” finì 1-1 con il vantaggio di Barrientos al minuto 69 ed il pareggio all’ultimo respiro di Ilicic. Entrambe le squadre militavano in Serie A (il Palermo era ormai ad un passo dalla retrocessione) ed il finale di gara fu caratterizzato da un clima incandescente, con la lite tra Andujar e Barreto, aggredito dall’allora portiere rossazzurro che rispose alle provocazioni del paraguaiano. L’unico derby siculo perso da Aronica risale al 27 settembre 2003: Catania vittorioso alle pendici dell’Etna, al cospetto del Messina, per 1-0 grazie al gol di Nygaard siglato di testa al 31′ del primo tempo con il duo Matricciani-Colantuono in panchina.

