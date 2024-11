SERIE C: Avellino, clamoroso scivolone interno. Trapani ko a Giugliano, pari a Biella e Cerignola

Quattro partite si sono disputate nel pomeriggio. In attesa di conoscere l’esito di Catania-Messina, match in programma stasera al “Massimino”, e che lunedì le altre sfide completino il quadro della 13a Giornata del girone C di Serie C, negli anticipi si segnala il pareggio del Crotone a Cerignola, con Giron (72′) che ha risposto all’1-0 pugliese a firma di Jallow (41′). E’ terminata 2-1, invece, la sfida Giugliano-Trapani: granata sotto nel primo tempo per effetto del gol di Minelli (25′), il solito Lescano ad inizio ripresa (49′) ha pareggiato i conti ma, nel finale, Balde ha trovato il guizzo che vale tre punti d’oro per i tigrotti. Reti bianche a Biella tra Juventus Next Gen e Latina. Ad Avellino, clamoroso scivolone irpino al cospetto del Taranto. Decisiva la realizzazione di Battimelli al 36′ del primo tempo.

