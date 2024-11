Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 28 ottobre, in attesa del fischio d’inizio della partita Catania-ACR Messina:

LA SICILIA – Faggiano: “A calcio non si gioca solo con i piedi…”

==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI: 28 ottobre 2012, Catania-Juventus finisce al centro di roventi polemiche

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Merola (Pescara): “C’era l’interesse di Catania e Trapani, non mi muovo neanche a gennaio”

==>> Leggi la notizia

ORAZIO RUSSO: “Devo molto al presidente Massimino. Mister Marino e quel gol al Vicenza…”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Marino: “Che emozione vedere Massimino. Bello vivere Catania, potevo tornare…”

==>> Leggi la notizia

SERIE C – Bressan sicuro: “L’Avellino è l’unica che può seriamente impensierire il Benevento”

==>> Leggi la notizia

SERIE C – D.S. Pastore: “Benevento, Catania, Avellino e Cerignola in lotta per il vertice”

==>> Leggi la notizia

Segna Inglese, ma non basta per vincere: il Catania porta a casa un punto

==>> Leggi la notizia

PAGELLE DI REPARTO: Inglese segna ancora, si soffre nella ripresa e il centrocampo non brilla

==>> Leggi la notizia

TOSCANO a Globus Tv: “Negli ultimi 20 minuti dovevamo avere maggiore coraggio e tenere più alta la squadra”

==>> Leggi la notizia

VERNA a Globus Tv: “Non abbiamo corso grossi rischi. Punti persi, ne usciremo alla grande. Ripartiamo dalla compattezza nelle difficoltà”

==>> Leggi la notizia

TURRIS-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

==>> Leggi la notizia

DALLA SALA STAMPA – Verna: “Sappiamo cosa fare. Recuperiamo le energie e subito testa al Messina”

==>> Leggi la notizia

DALLA SALA STAMPA – Toscano: “I ragazzi non mollano. Vedremo dove arriverà questo Catania”

==>> Leggi la notizia

BLUTEC: Pelligra firma intesa per salvaguardia lavoratori e avvia rilancio aziendale

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, partita gettata al vento”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, grande sostegno dei tifosi. Nel finale si ripete il coro «Meritiamo di più»”

==>> Leggi la notizia

CONTE (all. Turris): “Col Catania due punti persi, mi emoziono quando parlo della mia squadra”

==>> Leggi la notizia

PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Bicchiere ittatu nda l’aria. Inglese unica materia in cui andiamo bene, si può fare molto di più”

==>> Leggi la notizia

GIUDICE SPORTIVO: squalifiche confermate e ammenda di mille euro al Catania

==>> Leggi la notizia

SERIE C: scontri fra ultras di Catania e Cavese

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Il tempo che il Catania non ha. Ritrovare il feeling con la vittoria e l’importanza delle scelte di mercato

==>> Leggi la notizia

RIZZO (Messina): “Il campionato corre, non ti aspetta nessuno. A Catania occasione per il riscatto”

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: arbitra Mucera della sezione di Palermo, curiosità e statistiche del direttore di gara

==>> Leggi la notizia

CALENDARIO: sei impegni a Novembre, sarà un mese molto impegnativo per il Catania

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: più di 40 sfide sotto l’Etna dagli anni ’30 in poi. I precedenti

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA – Squadra in sofferenza. Riemergere da un periodo delicato con testa e cuore

==>> Leggi la notizia

CATANIA-MESSINA: ecco dove vedere la partita in tv

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: Toscano vs Modica, ancora avversari in un derby

==>> Leggi la notizia

TOSCANO: “I derby li vince chi vuole fare la storia. Mettiamo qualcosa in più, serve un Catania assatanato nella prestazione”

==>> Leggi la notizia

TUTTOCALCIOCATANIA: Turris-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: per la decima volta una squadra di Modica sulla strada degli etnei

==>> Leggi la notizia

SERIE C: Adamonis inserito nella Top 11 della 12a Giornata di TuttoC

==>> Leggi la notizia

CONVOCATI: De Rose tra i rossazzurri a disposizione, out Celli

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: conosciamo meglio la squadra di Modica

==>> Leggi la notizia

STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, nessun allarmismo. La squadra riprenderà a correre”

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: quando i rossazzurri calarono il poker sotto gli occhi di Luciano Gaucci

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: carattere e “fame” per tornare alla vittoria. Le ipotesi di formazione

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Match delicato, punti pesanti in palio”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Pelligra al fianco della squadra: “Andiamo a vincere”

==>> Leggi la notizia

STAMPA MESSINESE: “Messina in crisi, si spera in un effetto derby. Catania la più seria antagonista di Benevento e Avellino”

==>> Leggi la notizia

VERSO CATANIA-MESSINA: quando Di Carmine decise l’ultimo confronto al “Massimino”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Zeoli: “Catania, mi aspetto di più dai giocatori. Devono entrare nel cuore di questa città per lasciare il segno”

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook**