STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Non può essere questo il Catania. Adesso si subiscono gol con regolarità. Flop Adamonis”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor commenta così la sconfitta del Catania maturata domenica sera a Crotone:

“Nelle ultime 5 giornate, l’unica squadra del girone C che ha fatto peggio del Catania è la Juventus Next Gen che ha conquistato un punto, il Catania tre. Sono sette punti in meno di Benevento e Avellino, quattro in meno del Trapani e nove del Crotone che, battendo il Catania, ha incamerato 11 punti. Questa non può essere un’attenuante per una sconfitta che per la modalità in cui è maturata, soprattutto nei primi 60 minuti, fa suonare un allarme in maniera incessante perchè non può essere questo il Catania di Toscano, Grella e Faggiano. Non può essere questo il Catania di Inglese, Verna, Di Gennaro e chi più ne ha più ne metta”.

“Il Catania attuale è la rappresentazione di quella che non è una squadra di calcio, cioè che alle prime avversità perde completamente la bussola. Nel suo bagaglio con cui oggi si approccia agli eventi, la squadra ha pochi argomenti per poter resistere alle avversità fisiologiche di una partita e soprattutto per venire a capo delle partite, gestendole bene dall’inizio alla fine. ll dato più inquietante è che questa squadra fino alla settima giornata aveva una solidità difensiva assolutamente riprovata sulla quale costruiva risultati e vittorie. Adesso da tempo subisce gol con una regolarità e facilità molto, molto preoccupante. Qui diventa complicato sul piano psicologico riemergere dalle pieghe della partita e riportarla sui binari che erano stati in qualche modo immaginati alla vigilia”.

“I giocatori parlano sempre di lavoro e di doversi rimboccare le maniche per la partita successiva, ma poi non seguono i fatti alle parole. In più mettiamoci la recrudescenza di tanti errori individuali, alcuni assolutamente clamorosi, qualcosa che stride fortemente con le ambizioni di inizio stagione e con il cammino che fino alla settima/ottava giornata questa squadra ha seguito”.

“Adamonis? Senza mezzi termini è stato il flop della domenica. Una prestazione tra i pali a dir poco rivedibile, credo sia coinvolto in tutti i gol del Crotone. E’ stato anche goffo l’intervento su Silva con il pallone che poi finisce sul palo prima di tornare tra le sue braccia. Non è un episodio isolato questo flop, perchè Adamonis ha incassato sei gol nelle ultime 4 presenze. Un tema da approfondire è quello relativo alla gestione dei due portieri, perchè è evidente che qualcosa non torna a livello di valutazioni dello staff tecnico“.

