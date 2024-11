Marius Adamonis, tra i pochissimi “grandi” schierati in campo dall’inizio nel match di Coppa Italia Serie C contro il Trapani, ha concluso la partita con cinque reti sul groppone. In alcune occasioni ha evitato un passivo più ampio, in altre circostanze non è stato esente da errori. Il portiere lituano, che continua a lottare con Klavs Bethers per la conquista di un posto da titolare, ha riportato la quarta “manita” della carriera in Italia.

Precedentemente ha perso con il medesimo risultato il 5 marzo 2024, a Chiavari, contro la Virtus Entella da estremo difensore del Perugia (Serie C girone B). Cinque gol al passivo anche nel 5-0 maturato nel derby della Capitale Roma-Lazio ai quarti della fase finale del campionato Primavera, il 5 giugno 2017. Prima ancora, 5-2 nella 22a Giornata del campionato Primavera sul campo della Fiorentina l’1 aprile 2027. In entrambi i casi difendeva i pali della Lazio.

