SERIE C: l’ex Catania Lo Monaco non è più Direttore Generale del Novara

Pietro Lo Monaco, in passato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Catania, conclude l’esperienza professionale nel Novara. Lo comunica il club piemontese diffondendo il comunicato seguente: “Novara Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale il signor Pietro Lo Monaco. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo e per la dedizione dimostrata dal suo arrivo lo scorso dicembre. Auspichiamo a Lo Monaco i migliori successi professionali per il futuro”. Per il dirigente campano l’avventura in terra piemontese è durata meno di un anno, dopo essere arrivato nel dicembre del 2023 affiancando Marco La Rosa nell’acquisto del club e detenendo una quota del 25%.

