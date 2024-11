SERIE C – Spini (Trapani): “Non è mai facile vincere e fare la partita in uno stadio come Catania”

L’attaccante del Trapani Cristian Spini, andato in gol nella gara di Coppa Italia a Catania, commenta il successo ottenuto attraverso i canali ufficiali granata: “Era una partita da portare a casa, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Sono felice per il gol – che dedico alla mia famiglia ed alla mia ragazza -, ma ancora di più per la vittoria in uno stadio caldo. Non è mai facile venire al ‘Massimino’ a fare la partita, anche se loro avevano qualche giocatore fuori. Bravi noi a non sottovalutare l’incontro e a chiuderlo nel secondo tempo. La Coppa Italia è un trofeo a cui teniamo, speriamo di riuscire ad aggiudicarcelo”.

