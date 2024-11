TOSCANO prima del match: “Opportunità che devi cogliere. Ecco perchè ho scelto Jimenez e Lunetta dall’inizio”

Prima del fischio d’inizio di Crotone-Catania, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecolor:

“Il campionato è fatto di momenti e questa è un’opportunità che devi cogliere. Per coglierla devi fare una grande prestazione. La squadra è concentrata, si è allenata bene. E’ rammaricata del risultato di domenica ma consapevole di aver fatto una buona gara. Bisogna dare continuità nella prestazione, nella determinazione, nella grinta che ci metti in partita. Ripeto, questa è un’opportunità da cogliere”.

“Crotone in campo con il 4-2-3-1 molto propositivo? Noi abbiamo preparato la partita prevedendo la situazione tattica del Crotone, poi in campo devi essere lucido e concentrato nelle variabili che può offrire il match, essere sempre vivo e reattivo in ogni momento della gara ma vedo la squadra abbastanza concentrata. Lunetta e Jimenez titolari? Li ho scelti per la qualità del gioco e per l’imprevedibilità che ti possono dare, la forza fisica che negli spazi ti può dare Lunetta, mi auguro che la squadra risponda presente perchè è un momento del campionato in cui devi cogliere l’opportunità”.

