CROTONE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Lunetta, Jimenez e Quaini in campo

Le formazioni ufficiali di Crotone e Catania, avversarie allo stadio “Ezio Scida” per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano alcuni cambi nell’undici rossazzurro di partenza. Confermato Adamonis a difesa dei pali. In campo al campo si rivede Quaini, in avanti Jimenez e Lunetta agiscono alle spalle di Inglese. Sulla fascia destra riecco Guglielmotti, che prende il posto di Raimo. Tra le fila del Crotone, recupera Tumminello. Disponibile anche Di Pasquale, che era in dubbio alla vigilia.

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez (C).

A disp. di Longo: Sala, Martino, Rispoli, Armini, D’Aprile, Groppelli, Stronati, Barberis, Rojas, Spina, Kostadinov, Kolaj, Cantisani, Vitale, Chiarella.

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini (C); Guglielmotti, Verna, Quaini, Anastasio; Jimenez, Lunetta; Inglese.

A disp. di Toscano: Bethers, D’Agata, Gega, De Rose, Raimo, Forti, Carpani, Montalto, D’Andrea, Stoppa.

