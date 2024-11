VERSO CATANIA-TRAPANI: Montalto, sfida significativa per il trapanese ex granata

Venerdì sera non potrà essere una gara come tutte le altre per Adriano Montalto. L’attaccante rossazzurro, che al momento ha siglato un solo gol tra le fila del Catania, visse nella stagione 2015/16 una stagione intensa. A maggior ragione per lui che è nato proprio a Trapani. Montalto faceva parte dell’organico trapanese che con Serse Cosmi in panchina sfiorò il sogno granata di effettuare il salto nel campionato di Serie A.

Quel gruppo è rimasto nel cuore dei tifosi trapanesi anche se la squadra perse la finale playoff col Pescara. Montalto rappresentò un prezioso punto di riferimento nel reparto offensivo granata, non tanto in termini di gol realizzati ma per fisicità, applicazione e spirito di sacrificio. Metteva in campo tanto cuore e impegno. Venerdì ritroverà proprio il Trapani sulla sua strada. Nel ricordo di momenti significativi vissuti in maglia granata, ma anche con la consapevolezza che, oggi, milita in rossazzurro e venerdì, sul campo, dovrà dare il massimo per i colori rossazzurri, riscattando un’esperienza fin qui poco esaltante.

