AVV. PUCCI: “Fischi all’ingresso in campo e al momento del gol del Catania di pessimo gusto. Stoppa, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Vista la totale emergenza in cui Toscano si è trovato, domenica contro il Foggia il giovane Corallo è stato buttato a combattere da solo. Corallo ha sentito sulle spalle il peso del reparto avanzato, vestendo una maglia che già di per sè pesa, alla presenza di amici e parenti. Mentre da subentrato a Monopoli aveva subito dato quella verve, domenica da subito ha sbagliato qualche appoggio e stop, con alcune chance di battere a rete non concretizzate. Toscano in sostanza ha dovuto mantenere quell’assetto nella speranza che nessuno si facesse del male, sperando che chi aveva giocato in emergenza fosse in grado di restare in campo fino alla fine, vedi Di Gennaro e Anastasio, quest’ultimo è stato tra i migliori mettendo al centro dell’area anche tanti bei cross, purtroppo però non c’era il destinatario di questi cross”.

“Trovo che sia stato molto positivo il rientro di Di Gennaro sia sul piano fisico che temperamentale, l’ho visto molto addosso all’avversario, il difensore del resto deve fare sentire la sua presenza all’attaccante anche solo per intimorirlo nei movimenti. Di testa le ha quasi sempre prese tutte. Scollamento della tifoseria? Io ho trovato di pessimo gusto fischiare la squadra all’ingresso in campo e al momento del gol. Non mi è sembrato il caso. Si era partiti da un gesto bellissimo posizionando i nomi degli ultras foggiani deceduti in un incidente stradale, cosa che sul web ha riscontrato il gradimento di tutte le tifoserie, anche rivali di sempre. Purtroppo Grella ha perso in questo momento l’affezione del tifo“.

“Ricorso non presentato avverso la squalifica di Stoppa? Io per tanti anni ho fatto il giudice sportivo d’appello nel mondo della pallacanestro. Prima di poter fare un ricorso, la società deve fare un preavviso di reclamo entro le 24 ore dall’emissione del provvedimento che intende impugnare. Nel preavviso di reclamo contestualmente si fa un’istanza di accesso agli atti. Quando io ero uno dei giudici sportivi della collegialità veniva assolutamente esclusa l’ammissibilità di video e audio non provenienti da fonti ufficiali. Nel mondo attuale tutti con lo smartphone filmiamo un’azione, un audio ma non sono utilizzabili in questo caso. La prova video dietro la porta non è ammissibile. Per me è stata una caduta di stile del Catania FC avere preannunciato un ricorso sulla base di un’istanza di accesso agli atti, era meglio non farlo perchè la mancata proposizione ha comportato che la gente si scagliasse contro la società. Il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile perchè mancavano i presupposti in ordine alla sanzione che s’intendeva impugnare. Ricordo che il club reclamante quando un ricorso viene rigettato è anche condannato a pagare”.

