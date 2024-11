VERSO CATANIA-TRAPANI (Video): quando i rossazzurri vinsero nel segno di Lodi e Marotta

16 Ottobre 2018. E’ la data dell’ultima vittoria del Catania in ambito professionistico al “Massimino” contro il Trapani. Il Catania di Andrea Sottil fa suo il derby infliggendo un secco 3-1 alla compagine allenata da Vincenzo Italiano: decisive le reti di Marotta e Lodi (doppietta), nel contesto di una partita non facile.

Partono meglio gli ospiti, sfiorando al 19′ il vantaggio con Evacuo. La compagine di Italiano continua a macinare gioco con insistenza ed al 29′ trova un rigore, ma sulla battuta lo stesso Evacuo sbaglia clamorosamente centrando la traversa. Una decina di minuti più tardi i rossazzurri pareggiano il conto delle traverse colpite con Angiulli. Nel finale di primo tempo il Catania cresce, ma non riesce a superare la solida difesa granata.

Nella ripresa i rossazzurri partono fortissimo e dopo nemmeno un minuto di gioco conquistano un rigore a favore. Alla battuta Lodi come un cecchino fulmina Dini e porta in vantaggio gli etnei. Il Trapani prova subito la reazione, ma i rossazzurri battono un altro colpo, questa volta con Marotta che, al 4′, supera per la seconda volta l’estremo difensore granata. Gli ospiti accusano il colpo; al quarto d’ora del secondo tempo, sbilanciati in avanti, subiscono la terza rete ancora una volta a firma di Lodi.

Gli uomini di Sottil provano ad abbassare i ritmi, ma la compagine granata accorcia le distanze al 25′ con Golfo che riaccende le speranze. Nel finale Catania in 10 per l’espulsione del neo entrato Vassallo, il Trapani prova in tutti i modi a segnare il secondo gol ma il Catania non si lascia sorprendere fino al triplice fischio del direttore di gara, esultando per i tre punti incamerati contro un Trapani che, prima della gara, primeggiava in classifica imbattuto.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

