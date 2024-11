VERSO CATANIA-TRAPANI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Settimana scorsa i bookmakers indicavano il Crotone favorito per la conquista dei tre punti contro il Catania ed il risultato finale ha premiato proprio i calabresi. In occasione del match che i rossazzurri disputeranno stasera allo stadio “Angelo Massimino”, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.25 e 2.30; la “X” tra 2.90 e 3.10; il “2” tra 2.95 e 3.10.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Catania con qualche probabilità di vittoria in più rispetto al Trapani, nonostante le numerose defezioni degli etnei. Il contesto della sfida si presenta però molto incerto, prevedendo una partita abbastanza equilibrata. Il Catania cerca un successo che manca dal 12 ottobre, quando piegò per 2-0 la resistenza del Team Altamura tra le mura amiche. Dall’altra parte il Trapani è tornato alla vittoria nel precedente turno di campionato piegando in extremis la resistenza della Cavese al “Provinciale”: trapanesi con 7 punti raccolti nelle ultime 5 partite, 3 punti il Catania.

