VERSO CROTONE-CATANIA: 10 gol per i calabresi nell’allenamento congiunto con la Primavera

Il Crotone prosegue gli allenamenti in vista dell’appuntamento di domenica sera con il Catania allo stadio “Ezio Scida”. Ieri pomeriggio i rossoblu hanno svolto il consueto allenamento congiunto infrasettimanale contro la Primavera. Due tempi da 40’ al centro sportivo “Antico Borgo”, che hanno visto anche la partecipazione di Tumminello, le cui condizioni continueranno comunque ad essere monitorate giorno dopo giorno, cosi come per il difensore Di Pasquale. Dieci in tutto le reti della sgambata: sono andati a segno Kolaj (tripletta), Gomez (2), Tumminello, Chiarella, Rispoli, Vitale e Cargnelutti. Per oggi, venerdì 8 novembre, è in programma un’altra sessione pomeridiana.

