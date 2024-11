VERSO CROTONE-CATANIA: Inglese, quelle sfide in A e B. Ancora a secco di gol con gli ‘squali’

Se giocherà domenica sera, per Roberto Inglese sarà l’undicesima occasione nella quale sfiderà il Crotone, prima in Serie C. Si ricordano tante sfide combattute in passato, riferendoci ai palcoscenici della B e della A, con Chievo Verona, Parma e Carpi. Curiosamente l’attaccante ora in forza al Catania, finora, non ha mai trovato la via del gol contro il Crotone. Neanche nelle stagioni 2016/17 e 2017/18, le più significative nel corso della carriera di Inglese quando indossava la maglia del Chievo.

Anche il bilancio dei precedenti con la squadra calabrese non sorride al calciatore classe 1991 che, quando è sceso in campo, ha festeggiato tre volte la conquista dei tre punti, pareggiando in due occasioni e perdendo cinque partite. Un solo successo, infine, per Inglese allo stadio “Ezio Scida”: risale al 6 maggio 2022, risultato di 0-1, militava tra le fila del Parma. Fu anche l’ultima volta che il calciatore nativo di Lucera mise piede a Crotone. L’annata si concluse con la retrocessione in terza serie degli ‘squali’, penultimi, mentre il Parma terminò il torneo cadetto al 12/o posto.

