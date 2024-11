VERSO CROTONE-CATANIA: Quaini torna a centrocampo?

Potendo sfruttare la sua preziosa duttilità, a Crotone Alessandro Quaini potrebbe tornare utile in mezzo al campo. Mister Toscano ha più volte sottolineato la capacità di poter ricoprire più ruoli dell’ex Fiorenzuola, sottolineando a mezzo stampa che nell’ultimo periodo ha preferito schierarlo a centrocampo per via delle note defezioni che hanno coinvolto pesantemente il reparto.

Lo scorso 31 ottobre, a Torre del Grifo, è stato proposto dal 1′, cosa che non accadeva dal confronto casalingo con l’Audace Cerignola del 25 settembre. In vista della trasferta calabrese, Quaini rientra dalla squalifica di un turno e potrebbe contribuire a dare maggiore equilibrio nel settore nevralgico del campo, giostrando magari in coppia con Verna. Con un centrocampo più ermetico (De Rose entrerà in corso d’opera?) si darebbe la possibilità ad un calciatore avente le caratteristiche di Jimenez (oppure Luperini o Carpani) di occupare una posizione più avanzata rispetto alle precedenti apparizioni.

