CATANIA: si rischia un mese di trasferte vietate ai tifosi

L’Osservatorio, con il contributo dei componenti dell’organismo collegiale valutando gli indici di rischio connessi alla gara, ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore una serie di partite che vedranno il Catania di scena a Crotone, Avellino e Taranto, rispettivamente il 10 novembre, il 23 novembre e l’8 dicembre.

Contestualmente, ha invitato la Lega Pro a interessare le società organizzatrici dell’evento, per non far avviare la vendita dei tagliandi. Non è ancora ufficiale il provvedimento, ma quasi certamente scatterà il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri: resta da capire se i divieti saranno imposti ai residenti nella provincia di Catania, oppure a chi risiede nella Regione Siciliana. Pesano anche i recenti scontri tra ultras di Catania e Cavese in provincia di Cosenza (i tifosi aquilotti non potranno recarsi al “Massimino” per il match del 30 novembre, ndr).

