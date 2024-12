A MENTE FREDDA – Finalmente più soluzioni a centrocampo. Ora, risolvere il ‘mal di gol’ in casa

Il Catania torna da Taranto con i tre punti in tasca. A differenza di altre occasioni in cui, proprio al cospetto delle cosiddette ‘piccole’, i rossazzurri hanno spesso balbettato. La squadra di Toscano ha affrontato un avversario alle prese con le note vicissitudini societarie e con una rosa obiettivamente mediocre, considerando anche le importanti defezioni con cui il Taranto ha sfidato il Catania. Ma vincere non è mai scontato per nessuno in questo campionato abbastanza equilibrato. Gli etnei stessi hanno viaggiato finora a corrente alternata, dimostrando di potere vincere o perdere con chiunque. Si è vinto e va benissimo così, con cinque reti all’attivo è ancora meglio. La vittoria, poi, fa sempre bene per il morale e l’autostima.

Vuol dire che la squadra ha beneficiato della ritrovata disponibilità di uomini cardine dentro lo spogliatoio e sul rettangolo di gioco come Sturaro e De Rose, due centrocampisti puri la cui mancanza si è fatta sentire in questi mesi. Sarà un caso ma la mediana ne ha beneficiato abbinando qualità e quantità nel giusto mix, soprattutto in termini di solidità. Quella solidità venuta un pò a mancare in precedenza, dovendo utilizzare Toscano un centrocampo più di palleggiatori e meno propenso al recupero palla.

A Taranto è stata anche l’occasione per avanzare di qualche metro Jimenez, agendo l’italo-spagnolo con Stoppa a supporto di Inglese. Una soluzione che avevamo caldeggiato la scorsa settimana e che, sul campo, ha dato primi esiti positivi. Adesso c’è soprattutto un aspetto da migliorare: la capacità di trovare la via del gol tra le mura amiche. Perchè se da un lato il Catania vanta l’attacco più prolifico del girone lontano dal “Massimino”, in casa è addirittura il secondo peggiore.

Toscano ed il suo staff lavorano incessantemente per porre i giusti rimedi. Va risolto per forza di cose il ‘mal di gol’ casalingo, nell’ottica di realizzare quel salto di qualità tanto auspicato per potersi avvicinare alle zone di vertice della classifica. Con più soluzioni in mezzo al campo ed il ritorno a disposizione di una “freccia” come Lunetta, in attesa di altri recuperi dall’infermeria, aumentano per il Catania le possibilità di ruotare gli uomini in campo e sfruttare anche altre caratteristiche.

