QUI CATANIA: Toscano dovrebbe recuperare qualche altra pedina in vista del Potenza

In casa Catania è cominciata la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo di campionato con il Potenza. Mister Toscano ha ribadito, a mezzo stampa, la necessità di recuperare il maggior numero possibile di atleti affinchè la squadra possa esprimere il proprio potenziale nella sua interezza. La lieta notizia è rappresentata dai rientri di De Rose e Sturaro, i quali hanno fornito un contributo essenziale alla causa rossazzurra in occasione del match di Taranto. Idem Lunetta. Adesso potranno mettere ulteriore benzina nelle gambe.

Per il resto sono da valutare le condizioni di Celli, Guglielmotti, Adamonis e Luperini. Vedremo se almeno 1-2 di loro recupereranno in tempo per la gara di sabato. Il jolly bresciano Castellini è rimasto a scopo precauzionale in panchina a Taranto, le sue condizioni non destano preoccupazioni, dovrebbe essere della partita. Il difensore albanese Gega, invece, è stato convocato per la trasferta tarantina pur non essendo fisicamente al 100%, ma la scorsa settimana ha lavorato con il gruppo e, in questi giorni, potrà recuperare con più calma. Di Tacchio scalpita per rientrare in campo, si va verso un ritorno a disposizione del centrocampista per gli inizi di gennaio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***