ASSIST: sorpasso Stoppa. E’ davanti a tutti in casa rossazzurra

In vista di Catania-Potenza, vediamo la situazione aggiornata relativamente al numero di assist effettuati dai rossazzurri in questo campionato. L’italo-spagnolo Kaleb Jimenez, il laterale mancino Armando Anastasio ed il centrocampista Stefano Sturaro non sono più i calciatori ad averne realizzati più di tutti in casa Catania, essendo rimasti fermi a quota 2 e venendo scavalcati da Matteo Stoppa, il quale a Taranto ha portato a 3 il numero di assist.

L’ex Sampdoria, dunque, in questo periodo non è soltanto “gollifero” ma anche molto attivo in fatto di assist serviti per i compagni. Nella speciale classifica relativa agli assist man rossazzurri seguono, a quota 1, l’attaccante Filippo D’Andrea, l’esterno Gabriel Lunetta, i centrocampisti Gianluca Carpani e Luca Verna, l’ex difensore della Carrarese Matteo Di Gennaro, Davide Guglielmotti e Alessandro Raimo.

