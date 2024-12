GIOVANILI CATANIA – Primavera, Biagianti: “Orgoglioso dei ragazzi e di Forti, continuiamo a lavorare!”

22 punti in 11 gare di campionato giocate, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta, 28 gol e fatti e 15 subiti nel girone B di Primavera 3. Questo il ruolino di marcia del Catania Under 19 sapientemente allenato da Marco Biagianti. I giovani rossazzurri, reduci da sette risultati utili consecutivi e quattro successi di fila, hanno chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata.

Lo stesso Biagianti ha esternato così, via social, la propria soddisfazione per quanto fanno finora dai propria ragazzi: “Abbiamo chiuso il girone d’andata al secondo posto. E’ giusto fermarsi ogni tanto e valutare il percorso di crescita fino ad oggi. Orgoglioso di voi, continuiamo a lavorare!”. Il tecnico della Primavera etnea si è, poi, detto anche orgoglioso di Carmelo Forti dopo il suo primo gol siglato tra i professionisti e con la maglia del Catania. Biagianti ha visto crescere il centrocampista classe 2006, sa bene che le prospettive del ragazzo sono incoraggianti e lo sprona a fare sempre meglio per la causa rossazzurra.

