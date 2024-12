BARILARI (all. Sorrento): “Fa male la resa finale. Rimasti in partita fino al 75′, siamo stati ingenui”

L’allenatore del Sorrento Enrico Barilari rammaricato dopo il ko di Catania. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club rossonero:

“Fa male la resa finale che non volevo assolutamente, anche quando ho fatto gli ultimi cambi volevo che la squadra percepisse che la partita era recuperabile. Abbiamo fatto una settimana non bella, perdendo giovedì quattro calciatori e anche Guadagni non stava bene. Quando abbiamo provato a resistere alla forza del Catania non avevamo tante soluzioni per sopperire all’infortunio di Cuccurullo”.

“Noi spensierati? Mi fa arrabbiare questo, perchè la spensieratezza non fa parte del mio modo di pensare. Non siamo arrivati a Catania come se non ci fossimo giocati niente. Dobbiamo cominciare a guardare un pò dietro in classifica, al prossimo avversario e capire che quando vieni a Catania e rimani in partita fino al 75′, il risultato va difeso fino alla fine senza sprecare. Questo mi fa molto arrabbiare, anche se poi gli episodi chiave devo dire che sono stati totalmente a nostro sfavore. Ad esempio in occasione del primo gol non ci hanno fatto fare la sostituzione. Ingenui noi perchè dovevamo lasciare il calciatore a terra come fanno tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***