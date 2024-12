BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Sbigottito dal bilancio del Catania FC. Sarei disponibile a dare una mano in caso di chiamata”

Presidente del Catania Beach Soccer collezionando negli anni tantissimi successi, Giuseppe Bosco ha concesso un’intervista a sudsport.it soffermandosi anche sulle vicende relative al Catania FC. Riportiamo di seguito un estratto:

“A Catania si vince con il duro lavoro svolto quotidianamente. Un lavoro maniacale, fatto senza lasciare nulla al caso. Si vince con un’ottima società e degli ottimi collaboratori che ti aiutano e ti sostengono. Si vince con uno staff tecnico importante, con dei giocatori di valore che abbiano qualità tecnico-tattiche, ma che siano anche degli uomini capaci di saper affrontare i momenti delicati che la stagione offre”.

“Il bilancio del club di Pelligra? Sono rimasto senza parole, esterrefatto, sbigottito. Sono numeri che non appartengono a questa categoria (la Serie C ndr) e ora si spiega perché Pelligra ha tirato il freno a mano negli investimenti sulla squadra e perché ha inviato due ispettori all’interno della società che, naturalmente, servono a far capire chiaramente quale sia la linea che sta seguendo. Ovvero di non fare più spese stellari e di analizzare meglio e bene quello che succede all’interno della società, perché obiettivamente sembrano numeri da capogiro”.

“Io, un giorno, presidente del Catania? Questa ipotesi è percorribile qualora ci fosse un magnate o comunque un fondo che possa sposare il progetto Catania, avendo a disposizione un ‘quantum’ per gestire la società portando uomini ed energie nuove per cercare di portare questa squadra e di conseguenza questa città dove meritano. Io per la mia città sono sempre a disposizione, il mio numero di telefono lo conoscono tutti, quindi non ci sono problemi e qualora ci fosse l’opportunità, ripeto, sarei disponibile a dare una mano alla mia città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***