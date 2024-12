QUI CATANIA: chi è Ivano Pastore. Subito gara da ex per lui. Quei trascorsi al Taranto…

Nelle ultime ore il Catania ha ufficializzato l’inserimento nella struttura dirigenziale di Ivano Pastore. Accettata con entusiasmo la proposta del club rossazzurro, vediamo di conoscere meglio il nuovo dirigenti del Catania.

Nelle vesti di calciatore ha ricoperto il ruolo di difensore, battendo calci di punizione eccellenti. Tra le squadre in cui si mise particolarmente in evidenza spicca il Taranto, vestendo i colori rossoblu per cinque anni. Da segnalare la vittoria del campionato di Serie C2. Nella stagione 2001/02, quella della storica finale playoff disputata contro il Catania, subì un infortunio nelle ultime 6 giornate che gli fece saltare proprio gli spareggi con gli etnei, costretto a seguirli da spettatore. A Catanzaro, invece, conquistò due promozioni nel giro di due anni, dalla C2 alla B. Ha militato anche tra le fila di Moliterno, Vigor Trani, Matera, Formia, Marsala, Cavese, Giulianova e Colligiana.

In qualità di direttore sportivo, al primo anno da D.S. vinse il campionato con la Nocerina portando i molossi in cadetteria. Ha proseguito la propria carriera a Trapani, Benevento, Rimini (con la promozione dalla D alla Lega Pro e, nella stagione successiva, una salvezza inaspettata). Sempre in Lega Pro ha conquistato i play off con Viterbese e Casertana. Ha ricoperto il ruolo di scout internazionale al Milan, in prima squadra, gestendo il mercato in uscita in Serie B e Lega Pro per i rossoneri. Terminato il suo incarico nel Milan ha continuato la carriera nel mondo del calcio come collaborare tecnico e responsabile area scouting all’Ascoli. Nel 2023 ha assunto il ruolo di direttore sportivo del Prato.

Benevento-Catania, match in programma domenica 5 gennaio, sarà subito una gara da ex per lui, che nel Sannio fu operativo per un breve periodo nel 2013, lasciando il club a seguito di una serie di divergenze con la società giallorossa. Anche allora il presidente del Benevento era quello attuale, Oreste Vigorito. Pastore conosce molto bene, inoltre, l’allenatore dei sanniti Gaetano Auteri ed il vice Loreno Cassia, con loro ottenne il salto in B nel 2011: fu la terza storica promozione della Nocerina in cadetteria, ottenuta matematicamente dopo la vittoria contro il Foggia di Zeman allo “Zaccheria”.

