CATANIA-POTENZA: i lucani non vincevano in Sicilia da 58 anni, allora nacque il Calcio Catania SpA

Un ko che, tra le mura amiche, per il Catania non si registrava contro il Potenza dal 18 settembre 1966. Allora entrambe le squadre militavano in Serie B. I rossazzurri giocarono la seconda gara di fila casalinga, dopo che nel precedente turno di campionato pareggiarono a reti bianche al cospetto del Novara. Era il Catania allenato da Dino Ballacci.

La formazione lucana riuscì ad imporsi alle pendici dell’Etna per 2-1 grazie alla doppietta del centrocampista Franco Carrera (secondo gol su rigore, ndr) nel primo quarto d’ora di gioco. Il Catania accorciò le distanze con l’attaccante Angelo Pereni al 40′, non riuscendo poi a riequilibrare il risultato. Fu l’annata nel corso della quale avvenne la trasformazione societaria, imposta dalla nuova regolamentazione sulle società sportive: in luogo del Club Calcio Catania nacque, infatti, il Calcio Catania SpA. L’Elefante concluse il torneo cadetto in terza posizione, alle spalle di Sampdoria e Varese che furono promosse in A. Il Potenza, invece, si piazzò al sesto posto, a -3 dal Catania.

