ADAMONIS: il portiere torna a difendere i pali del Catania, ed è un ritorno amaro

Qualche settimana fa ha preso parte al sonoro 1-5 maturato in Coppa Italia di categoria contro il Trapani. In campionato, invece, non difendeva i pali del Catania dalla gara disputata più di un mese fa a Crotone. Anche allora fu una partita da incubo per Marius Adamonis. Il portiere non è riuscito a riscattare le ultime prestazioni, rivelandosi determinante in negativo ai fini della quarta sconfitta in campionato del Catania. Naturalmente con la complicità del reparto arretrato.

L’infortunio occorso a Klavs Bethers aveva permesso all’estremo difensore lituano di giocarsi un’importante chance, purtroppo per lui – e per il Catania – non è stata adeguatamente sfruttata. Adamonis ha incassato finora 17 reti stagionali tra campionato e coppa in 11 partite, 12 gol su 10 match di campionato. Sin qui non un’esperienza da incorniciare per il lituano classe 1997.

