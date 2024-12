CURIOSITA’: Taranto-Catania, il ricordo amaro di Cazzarò (attuale allenatore rossoblu) della sfida playoff del 2002

Il destino vuole che domenica il Catania ritrovi sulla sua strada Michele Cazzarò, attuale allenatore del Taranto. C’era anche lui in campo, 22 anni fa, nella finale playoff per la B tra le fila del Taranto. Ricopriva il ruolo di centrocampista. Tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, Cazzarò ha sfidato il Catania anche quando militava nell’Avezzano. Sette gare da avversario con un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. E proprio dalla finale playoff di allora Cazzarò non incontra il Catania.

Un paio d’anni fa ebbe modo di ricordare a mezzo stampa la stagione 2001/02 e la delusione per la promozione in B sfumata contro il Catania: “Stavamo facendo un campionato straordinario, riempivamo lo stadio ogni domenica, da tarantino mi sentivo orgoglioso di portare in alto il nome della mia città. Quando entravo nel campo davanti a 20/25 mila spettatori era come se entrassi in una arena, mi giocavo la vita” (fonte mondorossoblu.it). “Quella gara non la dimenticherò mai e purtroppo, a distanza di anni, la delusione è ancora tanta perché avremmo meritato la Serie B. Accadde di tutto: già all’andata ci venne annullato un gol regolarissimo, Galeoto fu aggredito in campo e nel tunnel vi furono diversi parapiglia. Sono trascorsi ormai decenni, ma ancora a oggi non ho mai riguardato la partita” (fonte Quotidiano di Puglia).

