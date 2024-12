CATANIA SOCIAL – Rapisarda: “Il mio 2024 resterà sempre nella storia”

Il calciatore del Catania Francesco Rapisarda parla così, via social, del 2024 vissuto sotto il profilo calcistico:

“Il 2024 mi ha dato e tolto tantissimo allo stesso tempo, passando da gioie immense a momenti bui, come quelli che sto attraversando. In tanti hanno raccontato cose come meglio hanno creduto, solo per uscirne belli, perchè è molto più facile dare la colpa a qualcuno, ma questo fa parte del gioco. Io non so quello che succederà, ma sicuramente la gioia di aver vinto il primo trofeo nella squadra della mia città rimarrà per sempre nella storia e non rinnego un solo momento delle gioie vissute. Il mio 2024 resterà sempre nella storia. Grazie a tutti coloro che ne hanno fatto parte”,

